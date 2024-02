Mauricio Pochettino : « Les joueurs souffrent beaucoup »

On veut bien le croire.

À quelques heures du 4e tour de League Cup face à Aston Villa mercredi, Mauricio Pochettino, qui vient d’essuyer deux revers consécutifs avec Chelsea en Premier League en encaissant huit pions, est revenu en conférence de presse sur la tristesse de ses joueurs face à cette mauvaise dynamique : « Je promets à chaque supporter que les joueurs veulent être performants et gagner des matchs. Les joueurs souffrent beaucoup lorsqu’ils ne sont pas performants, ils ressentent cette responsabilité. Ils sont désespérés de ressentir l’amour des supporters, mais en même temps, ils comprennent la situation », a pointé l’ancien entraîneur du Paris-SG.

Fragilisé par l’enchaînement de résultats décevants (déjà onze défaites depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues), le technicien argentin comprend que l’on remette en cause son avenir à la tête des Blues, actuels 11e de Premier League à 15 points de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions. « Lorsque vous n’êtes pas performants et que vous n’obtenez pas de résultat, il est normal que les supporters vous critiquent. Sortir de cette mauvaise passe est une chose que nous devons réaliser tous ensemble. Je pense que l’équipe y parviendra et que les supporters se rendront compte que les joueurs ont besoin d’un soutien différent, qu’ils ont besoin de sentir l’engagement des gens, des supporters et de l’énergie. »

Et même pas un mot sur le tweet de Belle Silva ?

