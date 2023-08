Matthis Abline prolongé à Rennes et prêté à Nantes

Gros dépaysement.

L’attaquant français du Stade rennais Matthis Abline a décidé de rejoindre le rival nantais pour la saison 2023-2024, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Il y a quelques jours, c’était pourtant Le Havre et le FC Metz qui étaient bien partis pour recruter le joueur rennais. Le jeune attaquant, qui a auparavant prolongé son bail jusqu’en 2026 à Rennes, a pour le moment disputé 25 matchs et inscrit trois buts en trois ans avec les Rouge et Noir. Alors qu’il a signé en Bretagne en 2020, c’est la troisième fois que le joueur de 20 ans part en prêt dans un autre club après des passages mitigés au Havre et à Auxerre.

Bienvenue à Nantes 🖋🇫🇷 pic.twitter.com/DRZFmPXdrq — FC Nantes (@FCNantes) August 25, 2023

S’il n’aime pas Rennes, faut le dire tout de suite.

De guerre Blas