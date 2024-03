Mathys Tel prolonge avec le Bayern Munich

Ainsi soit Tel.

Les rumeurs envoyaient la pépite française vers Liverpool ou Paris ? Il n’en sera finalement rien, car le Bayern Munich vient d’annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en 2029. « Cette prolongation de contrat signifie beaucoup pour moi. J’ai déjà beaucoup appris au Bayern, sur et en dehors du terrain. Munich est devenu un foyer pour moi et ma famille, et les supporters sont aussi très importants pour moi », a déclaré l’ancien Rennais. Les récentes rumeurs entourant le joueur ont poussé le club bavarois à accélérer sur le dossier. Il a toujours témoigné de son souhait de rester en Allemagne, pays où il se sent bien, pour s’imposer.

Cette saison, l’attaquant de 18 ans a disputé 31 rencontres (seulement 5 en tant que titulaire), a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives. Malgré ses entrées décisives, Thomas Tuchel ne lui a que très peu fait confiance cette saison, avec seulement 860 minutes de jeu cette année. Le départ déjà annoncé de Thomas Tuchel en fin de saison pourrait donc replacer le jeune Français au cœur du projet du Bayern, comme l’a affirmé Max Eberl, directeur sportif du Bayern : « Il est une base importante pour l’avenir de cette équipe. Avec lui, nous avons déjà la prochaine génération du Bayern dans notre équipe. »

À Deschamps de lui passer un coup de Tel.

Tuchel s'est blessé au gros orteil lors de Bayern-Lazio