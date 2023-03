Vous vous souvenez de Paul Pogba ?

La Pioche une nouvelle fois forfait pour le match face à la Sampdoria pour un problème musculaire, son entraîneur Massimiliano Allegri lui a envoyé un message en conférence de presse, après la victoire de son équipe (4-2) : « Ce matin (dimanche), il s’est fait mal à l’adducteur alors qu’il tirait des coups-francs, a d’abord expliqué le coach italien à DAZN. On verra demain l’étendue des dégâts. Ce soir, il pouvait nous donner un coup de main mais c’est comme ça. […] Il faut qu’il se relève et qu’il veuille redevenir celui qu’il était », a-t-il glissé par la suite. Pogba, absent pour raisons disciplinaires lors du match de C3 à Fribourg, connait un retour sur les pelouses mouvementé, lui qui avait rejoué le 28 février et le 5 mars, pour la première fois de la saison.

Pogba ha avuto un problema fisico mentre era impegnato in allenamento a battere le punizioni. Ad affermarlo è stato proprio il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parlando a Dazn a margine dell'intervista pre partita#Tuttosport #Pogba #Allegri #Juventus #JuveSamp pic.twitter.com/hqSEHxReQb — Tuttosport (@tuttosport) March 12, 2023

On attend déjà que Paul Pogba redevienne un joueur de foot, pour le moment.

La Juve évite le piège face à la Sampdoria avec un doublé de Rabiot