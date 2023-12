Marignane-Gignac a un nouveau président

Ça, c’est pas mal comme cadeau de Noël !

Le club de Marignac-Gignac Côte Bleue serait-il sauvé ? Alors qu’il pouvait craindre un dépôt de bilan à cause d’un président absent et de retards de paiement qui commençaient à pointer le bout de leur nez, le MGCB a trouvé un nouveau président, en la personne d’Aliaume Gonthier. Dans un communiqué posté sur son site, les Aviateurs décrivent leur nouveau dirigeant comme « un entrepreneur dynamique et fervent passionné de football qui a déjà joué un rôle clé dans le sauvetage d’un club de National avec le FC Sochaux-Montbéliard ». Aussi, sur son compte Instagram, Aliaume Gonthier se présente comme un gérant de restaurant gastronomique à Bordeaux.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Actuellement relégable en National 1, Marignane-Gignac a donc besoin d’un regain de confiance sportive mais pas que… Le club réitère aussi son appel aux soutiens : « Le MGCB continue activement sa recherche de partenaires financiers pour accélérer son développement, lancer sa branche professionnelle et définir un projet ambitieux. »

La première assemblée générale du club sous sa nouvelle mouture se déroulera le 5 janvier 2024.

