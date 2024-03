Manuel Neuer forfait pour France-Allemagne

Scheiße !

À trois jours du match contre l’équipe de France au Parc OL, la sélection allemande a annoncé ce mercredi le forfait de Manuel Neuer. Le portier de 37 ans est victime d’une « déchirure d’une fibre musculaire à l’adducteur gauche », soit un pépin physique de plus pour le gardien aux 117 capes, qui peine à retrouver son niveau en club comme en sélection. Éloigné des terrains pendant quasiment un an pour une fracture du tibia, Neuer n’a disputé que 24 rencontres depuis le début de la saison.

Ce sera donc le dernier rempart du Barça, Marc-André ter Stegen, qui devrait enfiler le costume de numéro un durant cette trêve internationale, devant Bernd Leno et Oliver Baumann. Un coup dur pour Neuer, qui n’est plus apparu sous le maillot de la Mannschaft depuis le fiasco à la Coupe du monde 2022 et dont la présence à l’Euro pourrait être compromise en cas de nouvelles blessures dans les semaines à venir.

ℹ️ Manuel Neuer ist wegen eines Muskelfaserrisses im linken Adduktor vorzeitig abgereist und fällt für die beiden anstehenden Länderspiele aus. Die Verletzung hatte er sich am Vormittag im Training zugezogen. Gute Besserung, Manu! 🖤❤️💛#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/o5Whv1xufK — DFB-Team (@DFB_Team) March 20, 2024

C’est peut-être une page à tourner, pour l’Allemagne.

Toni Kroos de retour en sélection allemande pour affronter les Bleus