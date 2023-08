Manchester City se sort du bourbier à Sheffield

Sheffield United 1-2 Manchester City

Buts : Bogle (85e) pour les Blades // Haaland (63e) et Rodri (89e) pour les Citizens

Ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion.

Frustré de longues minutes aussi bien par les prouesses du gardien de Sheffield United Wes Foderingham que par un criant manque d’efficacité, Manchester City a fini par remporter sa troisième victoire en autant de journée de Premier League (1-2) ce dimanche après-midi. Même avec l’absence de Kevin De Bruyne ou le coach Pep Guardiola, City est une machine parfaitement huilée qui connait sa partition sur le bout des doigts. Sauf qu’aujourd’hui, la machine ne tournait pas rond. Ultra dominants (30 tirs à 6), les champions d’Europe ont pourtant rapidement trouvé les filets par Nathan Aké… mais le but a été refusé, pour une position d’hors-jeu de Rodri (20e). Julian Álvarez, lui, a été écœuré par Foderingham (27e). Pire, Haaland a raté dans la foulée son premier penalty avec le maillot des Sky Blues en expédiant le cuir sur le poteau (30e).

Les loupés de Rodri (48e, 58e) et Haaland (51e, 61e) au retour des vestiaires ont finalement été oubliés, puisque le centre de Jack Grealish a trouvé le Norvégien au second poteau (0-1, 63e). Enfin devant, City pensait alors avoir fait le plus dur. Mais Jayden Bogle l’a surpris, après une relance loupée de Kyle Walker (1-1, 85e). L’international anglais s’est néanmoins très vite rattrapé en grattant un ballon haut avant d’adresser un centre repris par Rodri, dont la mine a figé Foderingham (1-2, 89e) et scellé le succès des Citizens.

Et voilà City déjà leader.

Sheffield Utd (3-5-2) : Foderingham – Ahmedhodzic, Egan, Robinson – Baldock (Bogle, 71e), Costa, Norwood (Basham, 80e), Hamer, Osborn (Larouci, 17e) – Osula (McBurnie, 71e), Traoré. Entraineur : Paul Heckingbottom.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, Dias, Aké, Gvardiol – Rodri, Kovačić (Foden, 86e) – Silva, Álvarez, Grealish – Haaland. Entraineur : Juanma Lillo.

Burnley 1-3 Aston Villa

Buts : Foster (47e) pour Burnley // Cash (8e et 20e) et Diaby (61e) pour Aston Villa

