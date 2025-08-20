S’abonner au mag
Pour Pep Guardiola, Oasis est le meilleur groupe de rock des 50 dernières années

Because maybe, you’re gonna be the one that saves me.

Depuis son arrivée sur le banc de Manchester City en 2016, Pep Guardiola n’était pas si impatient que ça à l’idée de marquer la Premier League et le reste de l’Europe de son empreinte. Non, ce qu’il souhaitait absolument, c’était vivre le retour d’Oasis. Un vœu exaucé depuis la reformation du groupe mythique de Manchester à l’été 2024.

Wonderwall

Présent en VIP lors du concert des frères Gallagher dans sa ville d’adoption début juillet, le Catalan avait eu le droit à une chanson dédiée par les deux fans de Manchester City. Un mois après ce show, Guardiola est revenu sur ce moment marquant de ses vacances au micro de Sky Sports, dans un podcast publié ce mercredi. « C’était la première fois que j’assistais à l’un de leurs concerts. À mes yeux, c’est le meilleur groupe de rock de ces cinquante dernières années. Le fait que tous leurs concerts au tour du monde affichent complet en est la preuve.»

Avant d’évoquer la saison à venir avec les SkyBlues, Pep s’est même offert une petite comparaison avec le football pour saluer le talent d’Oasis. « Je dis souvent que, lorsqu’on parle encore d’une équipe vingt-cinq ans plus tard, c’est qu’elle a marqué l’histoire. Il en va de même pour la musique. » Comme les frères Gallagher, le Manchester City de Pep Guardiola restera dans les mémoires.

Sur les livres d’Histoire, il faudra aussi écrire que City a vécu sa période faste quand les deux frères se tiraient la gueule. Symbole de la malédiction Oasis, on notera que l’année du retour du groupe a coïncidé avec une saison bien terne pour l’équipe de Guardiola, loin de ses standards habituels en 2024-2025.  

Plus d’inquiétude : Rayan Cherki est là pour remettre tout le monde dans le droit chemin.

Les 10 transferts dont on rêve pour la fin du mercato

MBC

