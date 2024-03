Malgré tout, Paris ne perd pas à l’extérieur

Les Parisiens voyagent plutôt bien, merci pour eux.

Non content d’être la dernière équipe des 5 grands championnats à ne jamais avoir été menée à l’extérieur cette saison, le Paris Saint-Germain est surtout devenu invincible loin du Parc des Princes en championnat. En effet, il n’a plus été battu en déplacement depuis désormais 19 rencontres, à la suite de son nul à Monaco vendredi soir, et une défaite en Principauté justement, le 11 février 2023. Cette marque constitue un record pour le champion de France.

Le @PSG_inside n'a perdu aucun de ses 19 derniers matchs à l'extérieur en @Ligue1UberEats (14 victoires, 5 nuls). La meilleure série d'invincibilité de son histoire en déplacement dans l'élite. #ASMPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) March 1, 2024

En Ligue des champions, c’est une autre histoire, puisque si Paris est revenu de Dortmund (1-1) avec un point et sa qualification, il est aussi revenu de Milan (2-1) et de Newcastle (4-1) les valises pleines. L’équipe de Luis Enrique aura toutefois l’occasion de montrer que la donne a définitivement changé, dès mardi en Ligue des champions, sur la pelouse d’Anoeta, pour son huitième de finale retour de Ligue des champions, alors que les Franciliens sont invaincus toutes compétitions confondues depuis le 7 novembre et une défaite à San Siro.

Monaco a pourtant tout mis en œuvre pour faire de Louis-II le cauchemar du PSG.