Maestro, joueur professionnel de FIFA au cœur d’un scandale

Le 18 octobre dernier, Mino7x (Amine Boughanmi), joueur professionnel sur la licence FIFA avait dénoncé le comportement de l’un de ses confrères, MaestroSquad (Corentin Thuillier), ancien champion du monde et double champion de France sur du jeu. L’affaire était restée sans suite. Mais, dans la soirée du lundi 25 mars, une certaine Clara Lengagne, qui se présente comme l’ex-copine de l’accusé, a dévoilé sur son compte X son propre témoignage. On y apprend dans ses messages que le joueur aurait été violent physiquement et psychologiquement avec elle pendant leurs cinq années de vie commune. Cette dernière aurait selon ses messages été frappée, insultée, et privée de voir ses parents, pour ne pas qu’ils remarquent les bleus sur son visage.

Bon je ne sais même pas par où commencer en mettant ce tweet mais vu qu’il faut bien parler un jour ce jour et arriver sûrement quelque années plus tard mais il faut bien prendre la parole un jour et que je vien confirmer l’histoire qu’il sait passer malgré que lui dément . — Cla (@clara_lengagne) March 25, 2024

Le FC Lorient, club du fameux MaestroSquad, avait communiqué en octobre ne pas vouloir s’avancer sur le sujet, en attendant d’avoir des informations supplémentaires. Le joueur, lui avait déjà clamé son innocence sur Twitter/X, à la suite des premières accusations et est depuis inactif sur les réseaux sociaux. La justice n’a pas engagé de procédure judiciaire à l’encontre du gamer. Dans la foulée des accusations, le club s’est dédouané de toute responsabilité, clamant que le joueur n’appartient plus aux Merlus, malgré ce que la description de son profil laisse paraître.

Le @FCLorient tient à rappeler que son équipe eSport est composée depuis le mois de Novembre de 2 joueurs, @fouma__ et @Montaxer_ qui représentent le club dans les compétitions EA FC et en particulier la @eLigue1UberEats. — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) March 26, 2024

