Luis Rubiales va faire appel de sa suspension

On l’avait presque oublié.

Suspendu ce lundi matin pour une durée de trois ans par la FIFA, l’ancien président de la fédération espagnole de football a annoncé dans la foulée qu’il comptait faire appel de sa suspension. Dans un communiqué, l’ancien joueur de Levante exprime son profond désaccord avec cette décision, sans vraiment se remettre en question. « J’irai jusque devant les ultimes instances pour que justice se fasse et que la vérité éclate, écrit-il en préambule. Grâce aux nombreux efforts de certains politiques, médias et institutions, la disproportion et l’injustice commises deviennent de plus en plus claires. Les gens, très majoritairement, le savent très bien. » Une formulation qui conclut aussi son propos.

DECISIÓN FIFA: Llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad💪 Por muchos esfuerzos de algunos políticos, medios e instituciones, cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida✅ LA GENTE, MUY MAYORITARIAMENTE, LO TIENE CLARO pic.twitter.com/3z7hKMDw2R — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) October 30, 2023

Deux pages durant, le nouveau méchant du football international, explique les raisons de son appel, tout en voulant rétablir la vérité sur le procès. Il soulève notamment ce qu’il considère comme des vices de procédure, exprimant un manque de temps pour faire appel des premières accusations à son encontre, tout autant qu’il considère que sa sanction de 90 jours n’a pas été prononcée dans des conditions équitables. L’Espagnol considère ainsi que la présomption d’innocence à son encontre n’a pas été honorée, faisant presque courir l’impression d’une cabale à son encontre.

Rubiales tomber.

Luis Rubiales suspendu trois ans par la FIFA