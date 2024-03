Luis Enrique : « Le PSG n’est pas une ONG  »

Sniper sans frontières.

Une fois maté l’OGC Nice (3-1) pour rejoindre Rennes en demi-finales de la Coupe de France, Luis Enrique a été confronté à ses méthodes de management en conférence de presse. Sujet qu’il a déblayé avec fracas. « Si un joueur signe, il doit être à 100 % tout le temps. Je regarde beaucoup ce qu’il se passe lors des entraînements, déclarait le technicien espagnol ce mercredi. Le PSG, ce n’est pas une ONG, mais un club de foot. Si le coach a confiance en toi, parfait, sinon entraîne-toi… que ça te convienne ou pas, je m’en moque. »

La phrase du soir de Luis Enrique 😅 : "Le Psg, ce n’est pas une ONG mais un club de foot, si le coach a confiance en toi parfait sinon entraîne toi…que ça te convienne ou pas…" @francebleuparis #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) March 13, 2024

Si sa gestion de l’effectif parisien peut cliver et frustrer certains joueurs, Enrique l’assume. Adepte des rotations permanentes en fonction des rencontres et des différentes compétitions, il avait aligné face au Gym son onze type. « C’est normal que les joueurs ne soient pas contents de ne pas jouer et qu’ils soient en colère. »

Bon, la bonne nouvelle, c’est que Kylian Mbappé laissera plus de miettes que d’habitude.

Tirage au sort des quarts de finale de la C1 : où et quand ?