Lucas Hernandez : « Je suis né à Marseille, mais je n’y peux rien »

Quelques semaines après son départ du Bayern Munich pour le PSG, Lucas Hernandez, actuellement en stage au Japon avec sa nouvelle écurie, s’est confié dans L’Équipe. Dans un entretien publié ce mercredi, il a pu revenir sur son côté marseillais, qui n’a gère plu à certains ultras franciliens. « Je suis jeune et j’ai eu des propos maladroits sur l’OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j’arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite », a-t-il assuré.

Il a ensuite assuré ne pas avoir tant de racines phocéennes que ça, alors qu’il a rapidement déménagé en Espagne avec sa mère et son frère : « Je suis né à Marseille, c’est vrai, mais je n’y peux rien. Je n’ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n’y vit ». Sur le chapitre des blessures, il concédé s’être souvent fait mal au Bayern et tout faire pour que ça n’arrive pas à Paris, alors qu’il avait « envie d’un changement de vie, de revenir dans mon pays, la France ». À quel poste devrait-on le voir le plus souvent ? « J’ai été recruté pour évoluer dans l’axe mais avec la possibilité de glisser latéral gauche si besoin, en cas de souci, pour dépanner ».

Verratti et Neymar pensent qu’il a été recruté pour les accompagner en boîte.

