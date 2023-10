Lovren : « Ces personnes sont venues avec la ferme intention de causer des blessures graves »

Témoin du pire.

Présent dans le groupe de l’OL censé défier l’OM ce dimanche soir, Dejan Lovren a vécu les tristes événements au plus près, alors qu’il se trouvait dans le bus caillassé aux abords du stade Vélodrome. Le Croate a par la suite été le premier joueur à prendre la parole, sur son compte X : « Ce qui est arrivé ce soir à notre manager et à nous dans le bus était au-delà de toute mesure. Je respecte les vrais fans dans le monde entier, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Ces personnes sont venues avec la ferme intention de causer des blessures graves. »

« Cela n’a plus rien à voir avec le football ! Si la loi n’est pas modifiée, un jour, il sera trop tard. Le gouvernement doit faire quelque chose. Je souhaite à tous les supporters lyonnais de rentrer chez eux sains et saufs », a par ailleurs poursuivi le défenseur de 34 ans. En attendant, l’OL a annoncé quelques minutes plus tôt qu’il allait porter plainte dans les prochains jours.

Sept personnes ont déjà été interpellées à Marseille.

