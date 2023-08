Longoria : « Je partage la frustration de tous les Marseillais »

Un soir où les cigarettes de Longoria ont dû être grillées une par une.

Marqué par une soirée de folie au Vélodrome qui n’a finalement pas tourné en faveur des Marseillais, Pablo Longoria s’est pointé en zone mixte après la rencontre pour s’exprimer face aux journalistes. « On est toujours ancrés sur un projet, ça ne change rien. On avait l’illusion de se qualifier en Ligue des champions, au moins de continuer au prochain tour. La vérité, c’est que c’est une grande déception, je partage la frustration de tous les Marseillais, de tous les supporters, c’est compliqué », a notamment déclaré le président de l’OM.

Interrogé sur les conséquences économiques de la non-participation du club à la Ligue des champions, le dirigeant espagnol a répondu ceci : « La différence, ce n’est pas seize millions d’euros, car on avait projeté tous les différents scénarios. Il y aura une différence économique, mais aussi de prestige, car on avait l’illusion pour nos supporters et pour les joueurs. Cela change un peu la saison, mais le projet reste le même. » Il a aussi eu un mot pour l’arbitrage, pas toujours très favorable envers l’OM : « Je crois qu’on a fait un très mauvais match aller, et un très bon match ici aujourd’hui. Le temps additionnel, c’est aussi quelque chose que l’on a subi. L’arbitrage au match aller était difficile, aujourd’hui, il y a des décisions limites, qu’on ne partage pas. »

La tête à Metz, désormais.