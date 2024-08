L'OM blinde l'une de ses pépites

Marseille ne s’arrête plus !

Après avoir déjà annoncé l’arrivée de Valentín Carboni ce mercredi, l’OM a enchaîné avec une autre bonne nouvelle pour les supporters : la prolongation d’Enzo Sternal. Dans ce dossier, le doute pouvait exister, puisque le joueur était dans le viseur de plusieurs écuries européennes après avoir participé à l’Euro U17, et que son contrat prenait fin en 2025. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, on apprend que Sternal a choisi de prolonger jusqu’en 2027, visiblement convaincu par les mots de Roberto De Zerbi. « Le projet du club dans son intégralité avec notamment l’arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C’est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l’avoir aujourd’hui à l’OM. […] J’ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l’objectif c’est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible. »

Et il n’est pas impossible de le voir à l’œuvre dès la reprise du championnat, puisque RDZ a plusieurs fois fait appel à lui pendant la préparation estivale.

