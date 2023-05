Liverpool officialise l’arrivée de son nouveau directeur sportif

Le changement, c’est maintenant.

Jörg Schmadtke devient le nouveau directeur sportif de Liverpool. Après avoir quitté le VfL Wolfsbourg début 2023, l’Allemand de 59 ans était sans poste. « Il apportera une richesse de connaissances et d’expérience dans un rôle où de telles qualités ne peuvent qu’être bénéfiques pour lui et pour nous », a précisé Mike Gordon, président du Fenway Sports Group, entreprise propriétaire du club de la Mersey, dans un communiqué paru ce mardi. L’ex-gardien de but prend la place de Julian Ward qui ccupait le poste depuis la saison 2021-2022.

Alors qu’il prendra ses fonctions le le 1er juin prochain, Schmadtke dispose d’une solide expérience pour ce poste. L’Allemand a officié du côté de Cologne, de Hanovre et de l’Alemannia Aachen. Sa carrière de joueur l’avait aussi emmené du côte du Fortuna Düsseldorf, Fribourg, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, pour plus de 300 matchs pros entre 1985 et 1998.

