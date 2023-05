Liverpool enchaîne face à Fulham

Liverpool 1-0 Fulham

But : Salah (39e, SP)

Sans être génial, Liverpool assure l’essentiel contre Fulham ce mercredi soir (1-0) et enquille un sixième succès de rang. Deux tentatives lointaines d’Alexander-Arnold (8e et 10e), un éclair de Salah qui ne cadre pas (17e) et c’est après peu tout pour les Reds dans ce premier acte. À peu près, parce que Diop s’endort et finit par offrir un pénalty, pour le moins généreux, aux pensionnaires d’Anfield. Le Français se fait chiper la gonfle par Núñez au moment de dégager et l’accroche légèrement. Salah envoie une praline sous la barre pour son dix-huitième caramel de la saison (1-0, 39e). Un vrai coup dur pour les Cottagers, plutôt bien en place jusque-là. Carlos Vinícius se permet même de venir tester Alisson à deux reprises (14e et 29e).

Liverpool étouffe Fulham au retour des vestiaires et pousse pour faire le break, sans y parvenir. Après un quart d’heure compliqué, les Londoniens retrouvent des couleurs et de l’allant, notamment dans les duels. Alors qu’un faux rythme s’installe, dans lequel aucune des deux équipes ne parvient à enchaîner, Willian trouve Carlos Vinícius dont la tentative met Alisson à contribution (77e). Hormis une tentative lointaine d’Henderson (81e), les Reds peinent à se montrer dangereux et laissent venir les Cottagers. Une tactique dangereuse qui permet à Reid, sur un centre de Soares, de faire parcourir un dernier frisson dans les travées d’Anfield, mais le Jamaïcain expédie le cuir dans les tribunes (94e). Liverpool s’en sort et s’offre un succès précieux pour sécuriser sa cinquième place. Fulham reste bloqué à la dixième et n’a désormais plus grand-chose à jouer.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas (Robertson, 66e) – Henderson, Fabinho, Jones (Milner, 83e) – Salah (Elliott, 83e), Núñez (Jota, 83e), Díaz (Gakpo, 66e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Soares, Adarabioyo, Diop, Robinson – Lukić (Reed, 71e), Palhinha – Wilson (Kebano, 71e), Cairney (Reid, 71e), Willian (James, 80e) – Carlos Vinícius (Solomon, 80e). Entraîneur : Marco Silva.

