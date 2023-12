Ligue des champions : les qualifiés des groupes A à D

Sixième journée de Ligue des champions rime avec qualification.

Alors que la moitié des écuries engagées ont bouclé la phase de poules de cette Ligue des champions 2023-2024, on connaît désormais l’identité des qualifiés pour les huitièmes dans les groupes A à D. Dans la poule A, le Bayern Munich sera accompagné de Copenhague en février prochain. Tombeurs de Galatasaray (1-0), les Danois devancent les Turcs, reversés en Ligue Europa, et Manchester United, renvoyé à la maison. Dans la poule B, l’affaire était déjà entendue depuis la cinquième journée : Arsenal et le PSV poursuivent l’aventure en C1, pendant que Lens ira faire un tour à l’étage inférieur.

Autre groupe où il restait encore un semblant de suspense, la poule C a elle aussi livré tous ses secrets. En bonne posture avant la dernière journée, le Napoli a fini le travail face à Braga (2-0) et expédie les Portugais en C3. Comme le groupe B, l’ultime poule engagée ce mardi, la D connaissait déjà l’identité de ses qualifiés : Inter Milan et Real Sociedad, les Espagnols devançant les Italiens à la faveur de leur nul du soir en terres milanaises (0-0). Derrière eux, Benfica, vainqueur de Salzbourg (3-1), s’offre le ticket pour les barrages de la Ligue Europa aux dépens des Autrichiens.

Les équipes des groupes A à D qualifiées pour les huitièmes (en gras les premiers de groupe) : Bayern Munich, Copenhague, Arsenal, PSV, Real Madrid, Naples, Real Sociedad et Inter Milan.

Les équipes des groupes A à D reversées en barrages de C3 : Lens, Galatasaray, Braga et Benfica.

