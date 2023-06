Ligue des champions : Fidèle à lui-même, Grealish a bien profité des célébrations du titre

À trophée exceptionnel, cuite exceptionnelle.

Erling Haaland et Jack Grealish fêtent le triplé comme il se doit 🍾 pic.twitter.com/htiQ8vQ1sU — Vibes Foot (@VibesFoot) June 12, 2023

Connu pour être aussi bon pendant les matchs que lors des célébrations de titre, Jack Grealish est peut-être en train de signer sa plus belle oeuvre en ce moment-même.

O Jack Grealish nem sabe em que planeta está😳 pic.twitter.com/BfpR4GrA2E — Visão de Mercado (@visaomercado) June 12, 2023

Titulaire samedi au stade olympique Atatürk lors de la finale de Ligue des champions remportée par son Manchester City contre l’Inter (1-0), l’international anglais a décidé de fêter ça comme il se doit et ne semble toujours pas redescendu de son nuage, à l’image de son taux d’alcoolémie.

Depuis samedi, on ne compte plus les vidéos de l’ancien joueur d’Aston Villa – principale attraction de l’équipe sur le retour entre Istanbul et Manchester – en train de profiter du moment et des bouteilles de champagne, dans la joie et la bonne humeur.

Jack Grealish to Bernardo Silva: “Please don’t go”. 👀 pic.twitter.com/UsVTVdnQBx — 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) June 12, 2023

Et Bernardo Silva peut en témoigner, lui qui a eu droit à une chanson en son honneur.

L’ailier a-t-il dormi, pris une douche, bu un verre d’eau ou simplement changé de vêtements depuis samedi soir ? Rien n’est moins sûr.

Ptdr imagine Grealish et Lavezzi dans la même équipe 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/Wn1Uyfng1S — le psg me rend aigris (@qnb_24) June 12, 2023

Il ne changera jamais.

Simone Inzaghi est le meilleur tacticien italien (et il l'a prouvé)