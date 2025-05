De nombreuses interpellations à Paris après la victoire du PSG

La fête prend une mauvaise tournure.

La tour Eiffel a scintillé cinq fois, et la ville de Paris a vibré, ce samedi soir, à chaque but du PSG en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). Les coups de klaxon, les pétards, les cris et les chants risquent de rythmer la nuit de la capitale. Sauf que les festivités ont commencé avec quelques débordements dans les rues parisiennes.

Bruno Retailleau s’insurge

En effet, à 22h45, la préfecture de police a indiqué avoir procédé à 81 interpellations, principalement pour détention de mortiers ou produits incendiaires, selon RTL. Un engin lanceur d’eau a notamment été utilisé pour protéger la place de l’Étoile, alors que les Champs-Élysées, lieu prisé par les supporters lors des événements sportifs de grande ampleur, ont été investis par de très nombreux fans et quelques fauteurs de troubles.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et nouvel ennemi numéro un des ultras français, n’a pas utilisé ce terme, mais plutôt « barbares ». Selon lui, ces derniers « sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l’ordre ».

Une parade est prévue, dimanche, sur les Champs-Élysées, mais cela pourrait modifier le programme.

Doué, le prince de Paris