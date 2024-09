Adi Hütter aux anges après avoir fait tomber le Barça

On le comprend.

Auteurs d’un match plein face au Barça, Denis Zakaria et la classe biberon de l’AS Monaco ont réalisé un bel exploit en faisant tomber la formation entraînée par Hansi Flick au stade Louis-II, ce jeudi (2-1). De quoi ravir le technicien monégasque Adi Hütter. « Comme vous pouvez l’imaginer, je suis très heureux et très fier de cette victoire, a-t-il d’abord lancé en conférence de presse. Il y avait beaucoup de joueurs qui débutaient, et moi aussi c’était mes débuts, même si ça n’a pas d’importance. Donc je suis très heureux de cette victoire. »

Élogieux à l’égard de Maghnes Akliouche

Et d’analyser la rencontre : « L’expulsion rapide d’Eric Garcia a été un avantage, ça aide beaucoup d’être un joueur de plus. Mais on avait déjà très bien débuté, on a tout de suite été dans le match. Gagner contre le Barça, un des plus grands clubs d’Europe, nous rend heureux et fiers. On a joué avec courage, on s’est créé beaucoup d’occasions. On a concédé très peu d’occasions, et leur but arrive de rien, juste de Lamine Yamal qui est un joueur extraordinaire. »

Enfin, l’Autrichien a félicité son jeune ailier Maghnes Akiouche : « Akliouche a connu une progression fantastique depuis un an. Il a fait un superbe match. Il a été un des joueurs clés et il a marqué un but magnifique. Il mérite beaucoup de compliments. »

