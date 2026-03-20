Amiens murmure au complot

Le match de la soirée, à n’en pas douter ! Mais Amiens, lui, l’a moins apprécié : revenus à égalité après avoir été menés de deux buts à deux reprises, les locaux ont finalement cédé une quatrième fois au bout du temps additionnel et se sont donc inclinés contre Le Mans lors de la 28e journée de Ligue 2. Sauf que, pour le seizième du classement, l’arbitrage a une grosse part de responsabilité dans cette défaite. Pire : pour certains, le club ne serait globalement pas arbitré de la même manière que d’autres équipes. En témoignent les propos tenus face à la presse par le barragiste.

« Le carton rouge à l’encontre de Fofana est un tournant, il aurait dû y en avoir un à la mi-temps. Si ce joueur du Mans est remplacé, ce n’est pas un hasard. Je viens d’arriver en Ligue 2 et je ne vais pas me mettre à dos les arbitres, mais il y a eu des décisions surprenantes », a commencé Alain Pochat. L’entraineur a ensuite été imité par Antoine Leautey, son attaquant : « Pour avoir joué à Reims, je vois la différence dans la manière dans laquelle on est arbitré. Franchement, c’est honteux. » Idem pour Nordine Kandil, milieu de terrain : « Quand c’est contre nous, il n’y a pas d’hésitation à sanctionner. » Un discours bien rodé !

Ligue 2 : Le Mans surprend encore dans un match fou