Nouvelle réunion au sommet à l’OM

La fin de la défiance ? Selon RMC Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters se sont de nouveau rencontrés ce samedi à la Commanderie, avant le match face à Lille ce dimanche. La réunion qui devait initialement se tenir la semaine passée avait finalement été décalée, et plusieurs sujets ont été abordés par les différents acteurs, comme les échecs de la saison et le cas Leonardo Balerdi.

L’union sacrée décrétée

Alors que les virages avaient opté pour une grève des encouragements lors de la réception d’Auxerre le 13 mars dernier, après une première grève face à Strasbourg, l’ambiance au Vélodrome devrait être bien différente face à Lille. Le club, représenté par Medhi Benatia, Alban Juster, Habib Beye et Benjamin Arnaud, a donc échangé longuement avec les leaders des groupes de supporters. Les quatre hommes, en particulier Beye, ont insisté sur l’importance des encouragements des tribunes pour réussir à aller chercher la qualification en Ligue des champions.

De leur côté, selon le média sportif, les supporters ont fait part de leur colère après les piteuses éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France. Ils ont également pointé du doigt les performances de Balerdi ainsi que le choix de le laisser aller tirer lors de la séance de tirs au but face à Toulouse. Les dirigeants olympiens auraient pris la défense de l’ancien capitaine marseillais en expliquant qu’il s’agissait d’un garçon avec une excellente mentalité, qui aime le club, et qu’il fallait continuer à le soutenir malgré ses défaillances. Concernant le futur des dirigeants, selon RMC Sport, Alban Juster ne serait président que par intérim avant que Frank McCourt ne nomme quelqu’un d’autre, Benatia devrait s’en aller cet été, tandis qu’un point devrait être fait avec Beye en fin de saison pour décider de la suite ou non de son aventure à la tête des Phocéens. La bonne nouvelle reste toutefois la décision des supporters d’opter pour l’union sacrée.

Jusqu’à la prochaine secousse ?

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