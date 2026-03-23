Plus de la moitié des téléspectateurs de Ligue 1 regardent les matchs illégalement

Le streaming illégal dans le pétrin. Lancée dans une lutte contre le piratage de ses différentes plateformes de diffusion, la LFP avait tapé sur les doigts des utilisateurs d’IPTV avec des amendes à hauteur de 300 à 400 euros. Lors d’une conférence ce lundi, organisée par l’Association pour la protection des programmes sportifs et soutenue par l’Arcom, la LFP annonce que son combat semble plus compliqué que prévu.

Des millions d’euros de perte

Comme le rapporte L’Équipe, plus de 59 % des spectateurs de Ligue 1+ la regarderaient de manière illégale pour la saison 2025-2026, c’est-à-dire sans abonnement aux deux diffuseurs officiels (Ligue 1+ et beIN). Avec l’essor des IPTV depuis plusieurs années, la LFP Media est pleinement touchée par ce phénomène. Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media, alerte sur « un manque à gagner en centaines de millions d’euros pour Ligue 1+ ».

Malgré les diverses sanctions, RMC Sport révélait en novembre 2025 que près de 8 millions de boîtiers IPTV se cachaient un peu partout en France. En payant un forfait de 50 euros à l’année, les acheteurs peuvent s’offrir de nombreux contenus comme notre bonne vieille Ligue 1 mais de manière illégale. Un marché qui pourrait continuer de persister, puisque, la saison prochaine, la chaîne de la Ligue proposera l’intégralité des rencontres avec un abonnement qui risque de grimper. Actuellement fixé à 14,99 euros, il pourrait passer à 19,99 euros la saison prochaine.

Ça fait cher le but d’Immobile.

Jean-Michel Aulas : un président n'est pas un maire