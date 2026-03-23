Mikel Arteta à la rescousse de Kepa

Le gardien protégé par son coach. Après la défaite d’Arsenal en finale de League Cup face à Manchester City ce dimanche (0-2), Mikel Arteta est pointé du doigt pour avoir titularisé Kepa Arrizabalaga au détriment de David Raya. L’habituel gardien numéro 2 des Gunners s’est rendu coupable d’une faute de main sur le premier but cityzen.

Mais ne comptez pas sur son entraîneur pour le laisser tomber. « Kepa a joué toute la compétition et je pense qu’il aurait été très injuste pour lui de faire autrement », souligne Mikel Arteta. « Au vu de ses performances dans la compétition, j’estime que c’était la bonne décision. Les erreurs font partie du football », poursuit-il.

Kepa et la League Cup, une histoire compliquée

Le gardien formé à l’Athletic Club était déjà le héros malheureux des deux finales de League Cup perdues sous les couleurs de Chelsea. En 2019, il a provoqué la colère de son ancien entraîneur Maurizio Sarri pour avoir refusé de céder sa place en prolongation. Les Blues se sont finalement inclinés aux tirs au but contre… Manchester City (0-0, 3-4 T.A.B.).

Trois ans plus tard, en 2022, Kepa est entré en fin de prolongation en vue de la séance de tirs au but, mais n’a stoppé aucun penalty. Pire encore, le portier a manqué sa tentative, offrant la victoire à Liverpool (11-10). Malgré le changement de club, la série noire de Kepa Arrizabalaga en League Cup se poursuit avec cette bévue lors de cette finale 2026.

Il faudrait lui interdire de jouer des matchs de coupe, que ce soit en Angleterre ou en Espagne.

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