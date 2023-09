Le Téfécé dévoile un maillot en hommage à l'Occitanie

Toulouse vient d’inventer le maillot « Heard ».

Le troisième maillot du Toulouse FC, cette saison, sera un peu particulier. « Ce n’est pas simplement un maillot de football, mais un véritable symbole d’unité́ régionale, de la passion inébranlable pour le football et de la fierté occitane, explique le club. Ce maillot third, d’un blanc pur, laisse percevoir les chiffres des 9 départements de l’Occitanie les plus intimement liés aux Téfécé : il se transforme alors en une toile vivante, racontant l’histoire, la culture et l’identité́ de chaque coin de sa région. »

« Ce maillot third prendra vie ce dimanche 3 septembre lors de la rencontre Téfécé-Clermont Foot avec un flocage inattendu au dos des maillots des joueurs, continue le communiqué. Les noms des joueurs seront laissés de côté, et à la place, nos joueurs arboreront fièrement les noms des 9 départements de la région les plus intimement liés au TéFéCé, mais aussi ceux des villes emblématiques d’Occitanie sur leurs maillots. Nos joueurs deviendront les ambassadeurs passionnés de l’Occitanie. Ainsi, Thijs Dallinga, notre numéro 9, incarnera l’âme de l’Ariège, tandis que Niklas Schmidt portera avec fierté́ le nom de Figeac. »

En guise de prélude avant de dévoiler cette nouvelle tunique, le TFC avait publié une série de neuf podcasts (comme les neuf départements mentionnés plus haut) dans lesquels « des voix locales ont partagé leurs récits », avec notamment Fabien Barthez et le commentateur Jean Resseguié : le fameux concept de maillot third « Heard ». Le Tef’ propose même à ses supporters « le patch de (leur) numéro de département » au moment de l’achat de ce maillot.

Encore une équipe marketing qui s’est bien creusé la tête.

