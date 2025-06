L’Euro Espoirs n’intéresse (quasiment) personne

Moins d’intérêt que le Challenger 175 de Pau.

Selon un sondage EXCLUSIF So Foot, vous êtes 77% à ne pas accorder d’importance à l’Euro Espoirs. Pour cHris wAddle « c’est une compétition sympa mais comme les clubs peuvent retenir leurs joueurs, elle n’a malheureusement plus beaucoup d intérêt. Pourtant, sur le papier, c’est quand même mieux que la Ligue des nations. »

Ironiquement (ou pas d’ailleurs), La poule à Edel déclare que « sur l’échelle du vide, un tout petit peu plus qu’au Mondial des clubs ». À l’image de zinczinc78, qui affirme que « vu que les meilleurs joueurs seront absents », la compétition a moins d’intérêt.

Peut-être qu’avec tous les meilleurs joueurs de moins de 21 ans, l’engouement serait plus élevé. « Quand les meilleurs jeunes jouent déjà en A… ça enlève forcément du piment », déclare solennellement Nelson Mundele.

Malgré les problèmes d’effectifs et la concurrence du Mondial des clubs, LeDuc1 assure que « même si on ne les suit pas c’est quand même important, c’est l’avenir de notre football. Les talents, cracks, prodiges et phénomènes en herbe ». Pour conclure le débat, message de BenBecker11 : « J’attache plus d’importance à ce sondage qu’à cette compétition. »

Au moins, c’est clair.

Revivez Portugal - France (0-0)