L’État français ne souhaiterait plus vendre le Stade de France

Retournement de situation dans le dossier du Stade de France.

Selon les informations de L’Équipe, l’enceinte située à Saint-Denis ne serait plus à vendre. L’attribution d’une nouvelle concession à partir du 1er juillet 2025 aurait à la place été privilégiée. Cette décision permettra à l’État français de conserver un certain contrôle sur l’usage et la gestion de l’enceinte, tout en bénéficiant de l’expertise du secteur privé pour son exploitation.

L’État avait fait un appel à candidatures en 2023. Deux candidats avaient déposé une offre le 3 janvier dernier : le consortium Vinci-Bouygues, détenteur de la concession actuelle, et le duo GL Events-Paris Entertainment Company. Le PSG, un temps intéressé, n’avait finalement pas été au bout de la démarche. Le groupement « Stade de France notre bien commun » n’aurait lui pas répondu à toutes les attentes juridiques pour être un candidat crédible au rachat.

De toute façon, ce stade appartient dans notre cœur à Zinédine Zidane depuis le 12 juillet 1998.

