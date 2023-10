Les South Winners organisent un rassemblement pour la paix dans le monde

La paix dans le monde, mais aussi la paix dans le club ?

Le groupe de supporters marseillais des South Winners a organisé un rassemblement pour la paix dans la cité phocéenne ce mardi, dans le contexte du retour de la guerre en Israël et en Palestine. En présence d’un imam, d’un rabbin et d’un curé au pied de la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde, le groupe ultra du virage sud a lancé un message pour la paix dans le monde. « On est dans une ville cosmopolite où toutes les communautés sont touchées par ce qui se passe au Moyen-Orient, a affirmé le leader des Winners, Rachid Zeroual, dans les colonnes du Parisien. On veut lancer un signal fort de paix qui serve d’exemple partout en France. Et pour qu’il n’y ait pas de répercussions par rapport à ce qui se passe bien loin de chez nous, on tient à montrer que les communautés juives et musulmanes sont importantes dans notre ville. »

Rassemblement pour la paix : Rendez-vous le 24 octobre à partir de 15h30 sur le parking P3 de Notre Dame de la Garde. pic.twitter.com/rB3mViMMu1 — South Winners 1987 (@Winners1987) October 22, 2023

Les participants ont ainsi été invités à se réunir sous les couleurs marseillaises, une croix bleue sur fond blanc. « Marseille est plus qu’un exemple : notre ville sait s’unir chaque fois qu’il faut le faire et il faut continuer. On est tous marseillais, même si on a des religions différentes et il faut que cela reste comme ça. L’OM réunit tout le monde », a également assuré Zeroual.

La réception de l’AEK Athènes ce jeudi, première au Vélodrome depuis près de trois semaines, sera-t-elle l’occasion d’amplifier le message en tribunes ?

