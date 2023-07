Les objectifs du nouveau directeur sportif de l’AS Monaco

Quelqu’un a faim sur le Rocher.

Pour sa première conférence de presse en tant que directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro, aux côtés du nouvel entraîneur Adi Hütter, a mis des mots sur ses idées quant aux objectifs à atteindre. Soulignant d’abord qu’il dirige un club « réputé à l’échelle internationale (…) qui évolue dans un championnat au niveau élevé, notamment sur le plan physique », le directeur sportif brésilien passé par la firme Red Bull souhaite retrouver l’Europe au plus vite : « Ma mission va maintenant être de continuer à développer l’équipe, et surtout de ramener l’AS Monaco en Europe et sur le podium de l’élite ». Pour cela, le jeu de son équipe « n’aura pas un style si différent de celui de Monaco la saison dernière » et les joueurs pistés en vue du mercato seront « forts sur le plan physique, rapides, et efficaces dans la conquête du ballon ».

Thiago Scuro en a aussi profité pour envoyer un message à ses joueurs, dont l’exigence professionnelle a été remise en cause par certains la saison dernière : « Il faut que tous les joueurs et les employés soient tournés vers cet objectif. Nous savons que dans le football il faut faire preuve d’un travail acharné, et ma tâche sera de convaincre tout le monde que c’est possible ! ». L’intéressé a également salué son nouveau coach Hütter, issu lui aussi de la galaxie Red Bull : « Adi est un « team player », capable d’être un leader pour le staff et les joueurs. Nous avons de très bons collaborateurs ici à l’AS Monaco, et il est le meilleur pour mener ce projet collectif. » .

On a hâte.

