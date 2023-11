Les maillots de Ligue 1 et Ligue 2 mis aux enchères pour une œuvre caritative

Idée cadeau pour fêter la première victoire de l’OL.

Lors du week-end du 11 novembre, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont porté sur leurs maillots le « Bleuet de France », symbole de l’hommage aux anciens combattants des deux guerres mondiales. À cette occasion, les clubs ont collaboré avec « MatchWornShirt » pour vendre aux enchères certains de leurs maillots portés le week-end dernier.

En ce week-end de commémoration, les joueurs se sont mobilisés et ont arboré la fleur du Bleuet de France. Leurs maillots sont désormais en vente, l’intégralité des dons seront reversés aux bénéficiaires du Bleuet de France. Nous comptons sur vous ! 🙏 ➡️… pic.twitter.com/8GVJAms0co — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 15, 2023

Les liquettes sont portées et signées et quelques prix ont déjà bien grimpé. Une offre de 2600 euros a déjà été faite pour celui de Warren Zaïre-Emery. L’argent récolté ira majoritairement à l’Œuvre nationale du Bleuet de France. Les ventes se clôtureront le dimanche 3 décembre à 15 heures. En plus des maillots du week-end dernier, ceux du match de l’équipe de France contre Gibraltar devraient être ajoutés à la vente après le match.

