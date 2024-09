Les calendriers de Ligue des champions sont connus

C’est l’heure de réserver ses billets.

Le tirage au sort effectué ce jeudi a révélé les (nombreuses) affiches de la phase de championnat de cette Ligue des champions nouvelle formule. Deux jours plus tard, l’UEFA a dévoilé les différents calendriers pour chaque club. Pour ce qui est de nos représentants tricolores, le PSG débutera au Parc face à Gérone, Brest accueillera Sturm Graz, Lille se déplacera sur la pelouse du Sporting CP et Monaco recevra le Barça.

Le calendrier de la Champions League est connu 😍 Les Dogues commenceront par un déplacement à Lisbonne et termineront par la réception du Feyenoord 💪 Réception du Real Madrid le mercredi 2 octobre à 21h et de la Juventus le mardi 5 novembre à 21h 👀 On a hâte de vivre tout… pic.twitter.com/TlSG5sQG0P — LOSC (@losclive) August 31, 2024

La deuxième journée, programmée les 1er et 2 octobre, sera forte en chocs, puisque Paris ira défier Arsenal à Londres, pendant que Lille accueillera le Real Madrid dans le Nord. Enfin, la huitième et dernière journée aura lieu sous la forme d’un multiplex le 29 janvier, avec en tête d’affiche un Brest-Real à Guingamp, et un Inter-Monaco, mais également Stuttgart-PSG et Lille-Feyenoord.

𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟒-𝟐𝟓 🇪🇺 Le calendrier complet des Ty-Zefs en @ChampionsLeague 👇 pic.twitter.com/frdNMBP5qf — Stade Brestois 29 (@SB29) August 31, 2024

La réception du @FCBarcelona pour commencer 🔥 On connaît le calendrier complet des Rouge & Blanc pour cette phase de ligue de @ChampionsLeague 🇪🇺👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 31, 2024

Attachez vos ceintures, ça va secouer.