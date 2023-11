Les Bad Gones s'adressent aux joueurs de l'OL : « Être vos frères d'armes dans cette guerre »

L’union sacrée.

Lanterne rouge de Ligue 1, sans la moindre victoire après dix matchs, l’OL aborde une période critique. Le club s’apprête à affronter quatre clubs européens en moins d’un mois : Rennes ce dimanche, puis Lille, Lens et Marseille. Les Bad Gones ont tenu à afficher leur soutien vendredi par le biais d’une lettre dans laquelle ils s’adressent directement aux joueurs. « Aujourd’hui, vous avez l’avenir de notre club entre vos mains. Ni vous, ni nous, ni personne ne pouvaient penser que jouer le maintien et non l’Europe serait une réalité. Et pourtant, quoi que dise notre propriétaire, la réalité est là : nous jouons le maintien », écrit le groupe.

🚨 INFORMATION | Voici la déclaration des #BG87 avant d'aller affronter le stade #Rennais ! "Plus Nombreux sont les ennemis, plus belle est la victoire" ALLÉ L'OL ♥️💙🦁#TeamOL #SRFCOL pic.twitter.com/0JcldOd53y — 𝕭𝖆𝖉 𝕲𝖔𝖓𝖊𝖘 🦁 (@gonesnews_69) November 10, 2023

« Vous comme nous avons deux façons de gérer la situation. Soit nous partons du principe que c’est fini : vous continuez à jouer la peur au ventre et nous la colère dans la voix ; soit nous décidons de vivre une aventure émotionnelle forte, ENSEMBLE, pour COMBATTRE et VAINCRE et sauver notre club, poursuit la lettre. Soyez sûrs que nous serons là pour vous encourager, pour rallier tout le stade derrière vous comme face à Metz, avec un seul objectif commun : sauver l’OL. Les Lyonnais ne cessent de vous prouver match après match qu’ils sont présents, qu’il ne demandent qu’une étincelle pour s’enflammer, et d’être vos frères d’armes dans cette guerre. (…) Vous avez le pouvoir de créer quelque chose de fort. »

Tous derrière le général Lacazette.

