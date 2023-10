L’heure des retrouvailles.

Présent en conférence de presse ce mardi avant le match de Ligue des champions entre le PSG et l’AC Milan, le gardien du club parisien Gianluigi Donnarumma a évoqué son ressenti avant d’affronter son club formateur, où il a évolué de 2013 à 2021. « Il y aura beaucoup d’émotion, ce sera particulier. Il faut mettre ça de côté et penser seulement au match. Les débuts (à Paris) n’ont pas été faciles parce que j’avais beaucoup d’amis et de la famille à Milan. Mais petit à petit, j’ai su prendre mes marques ici. Ce soir, je serai concentré sur le match pour ne pas être pris par l’émotion. »

Donnarumma est aussi brièvement revenu sur ses années milanaises, et notamment la fin de son aventure en Lombardie, quelque peu houleuse, à cause de son départ libre : « Je me sens très bien ici (au PSG), c’est comme une grande famille, comme j’avais à Milan. Je serai toujours reconnaissant envers le Milan. […] J’ai toujours tout donné à Milan, donc c’est désagréable d’avoir toutes ces critiques. »

Le match retour à San Siro s’annonce également haut en couleur.

