Le terrible accident qui a failli empêcher Todibo de rejouer au foot

La belle histoire.

Solidement installé au sein de l’arrière-garde niçoise, Jean-Clair Todibo aurait pourtant pu ne jamais passer professionnel. Dans des confidences livrées à Téléfoot ce dimanche, le néo-international français raconte : « Je m’étais fait renverser par une voiture en allant au judo avec ma grande soeur, et je suis resté dans le coma trois ou quatre jours. Au réveil, j’ai demandé au chirurgien si je pourrais rejouer au foot. Il m’avait dit non. »

Finalement de retour sur les terrains, Todibo avait ensuite pu tutoyer le plus haut niveau en signant au FC Barcelone en 2019. Une expérience mitigée de laquelle le Tricolore préfère garder le positif : « Comme je n’ai pas joué à Barcelone, les gens disaient que j’ai échoué. J’ai appris dans mon échec, et je préfère que mon histoire soit comme ça plutôt qu’elle soit toute rose. » Elle lui a, en plus, permis de rebondir à Nice où il a ressenti « de la confiance et de l’amour ».

Suffisant pour donner l’envie à Patrick Sébastien d’en faire une chanson.

