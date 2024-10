Un président remis à sa place par les Sénateurs.

Après sa réélection à la tête de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune aurait vu son salaire annuel, estimé à 1,2 millions d’euros, baisser de 30 %, d’après les informations de RMC Sport. Même baisse de pour Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, qui percevait 400 000 euros annuels. Cette décision du conseil d’administration de la LFP a provoqué la colère du Sénat.

L’augmentation de salaire n’a pas été financée sur le budget de la LFP

Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, et Michel Savin, rapporteur de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football français, ont indiqué, via un communiqué publié ce mercredi, qu’il s’agissait « d’une diminution en trompe-l’œil appelée à grever durablement les recettes d’un football français en manque de financement à l’issue de la mise sur le marché des droits télévisés de la Ligue 1 ».

La commission sénatoriale estime que ses travaux « ont permis de constater que l’augmentation du salaire du président de la LFP de 420 000 euros à 1,2 millions d’euros votée en septembre 2022 a été financée de 2022 à 2024 non pas sur le budget de la Ligue mais sur l’enveloppe d’honoraires définie au sein de l’apport d’1,5 milliards d’euros versé par CVC dans le cadre de sa prise de participation dans la société commerciale ».

L’augmentation salariale ne devait ainsi pas aller au-delà de 2024, mais elle « fait donc désormais porter, de manière pérenne, une charge supplémentaire de 420 000 € sur les coûts de fonctionnement de la Ligue au moment où celle-ci devrait engager un plan d’économies », fustige l’instance politique.

Encore une affaire de gros sous dans un foot français qui en manque tant.

Ces choses qu’on est trop cons pour comprendre