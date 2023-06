Voici (peut-être) le nouveau maillot de Kylian Mbappé !

Toni Kroos va être content : le prochain maillot domicile du Real Madrid ne ressemble pas un polo, donc il ne pourra pas critiquer le col.

Le club espagnol et adidas sont revenus à un format plus classique avec un col V pour la nouvelle mouture du kit domicile. Aucune raison que les fans n’aiment pas ce maillot puisqu’il reprend tous les grands classiques et la simplicité qui font la beauté du maillot madrilène : il est blanc, quoi. On note quand même les bandes bleues sur les flancs, ainsi que sur le col et les manches, avec un peu de doré par ci par là. Le vrai détail qui fera plaisir aux puristes de la maison blanche, c’est l’inscription Hala Madrid au niveau de la nuque, une première historique. Autant le dire, s’il n’y a aucune prise de risque, c’est encore une réussite pour le Real.

Un petit cours d’histoire sur le pourquoi du comment du maillot blanc vous ferait plaisir ? Alors on y va : fondé au début du siècle dernier à la suite d’une scission du Club Español de Madrid, le Real Madrid voit le jour en 1902. Au départ, les joueurs jouaient en sous-vêtements dans la rue. Des sous-vêtements blancs, évidemment, auxquels était ajoutée une bande de couleur au niveau de la poitrine. Mais comme celle-ci se décollait ou s’effaçait, le maillot est resté entièrement blanc. En 1910, Juan Padros, le frère du président de l’époque, décide de mettre l’Anglais Arthur Johnson à la tête de l’équipe première. Ce dernier conseille alors à son président d’adopter les ensembles du plus grand club anglais du XIXe siècle, le Corinthian Football Club. Ainsi, le club madrilène opte pour un maillot et un short blanc avec des chaussettes noires. Des chaussettes qui deviendront également blanches par la suite, pour ne plus jamais changer. Ce look “total blanc” a valu le surnom de “Merengues” (les Meringues) aux Madrilènes, la meringue étant une pâtisserie de couleur blanche. Le Real Madrid a donc été à deux doigts d’être surnommé “les blancs d’œuf”.

A ce jour, la version préférée des supporters reste celle de la saison 1955-56, entièrement blanche, sans la moindre bande de couleur, avec un col V et le logo du club sur le cœur, avec laquelle leurs joueurs ont gagné 5 ligues des champions d’affilée.

Kylian Mbappé est prié de se rendre sur le guide des tailles disponible sur le site d’adidas pour savoir s’il doit le prendre en M et ou L.

