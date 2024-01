Le pronostic de Didier Deschamps pour le Paris Saint-Germain

La chatte à DD pour le PSG ?

Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps doit aujourd’hui endosser un costume un peu plus neutre en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Alors, lorsqu’il est interrogé sur le PSG, il ne peut plus faire dans la langue de bois. Pour Telefoot, celui qui a remporté la compétition comme capitaine a avoué qu’il souhaitait au club parisien d’enfin remporter la coupe aux grandes oreilles, quitte à se mettre à dos quelques supporters olympiens. « Ca finira bien par arriver à un moment ou un autre, c’est ce que je leur souhaite, même si les Marseillais ne vont pas être contents. C’est important pour le football français ». Quant à savoir si ce sera pour cette année ou non, le champion du monde 98 ne s’était auparavant pas trop mouillé, évoquant les ambitions du PSG chaque année : « Chaque année c’est l’année ou jamais, jusqu’à ce qu’ils puissent la gagner. »

Espérons pour les supporters du PSG que la prophétie Deschamps se réalise rapidement.

