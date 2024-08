Le président du Mans demande à ce que l’on respecte le National

Oui Thierry.

Ce sont les vacances et les Jeux olympiques mais le président du Mans FC est au boulot. Thierry Gomez a sorti son clavier et s’est fendu de ce qu’il a sobrement appelé un « Billet d’humeur sur le National », qu’il aime appeler (et militer pour) la « Ligue 3 ». L’homme d’affaires, qui dirige Le Mans depuis 2016 quand le club était dans l’ancienne CFA 2, a publié le texte sur le site du club ce vendredi. « La « Ligue 3 » n’est donc plus composée que de 17 équipes. Nous ne rajouterons pas un commentaire devenu aujourd’hui inutile sur la situation de ce grand club français, a commencé en faisant référence au sort des Girondins, rétrogradés en National 2. En revanche, maintenant que la situation de Bordeaux est (presque) clarifiée et bien que les calendriers soient déjà sortis, il reste à espérer que nos instances feront preuve d’équité et de solidarité en réintégrant en National le GOAL FC qui navigue depuis plusieurs semaines entre la N2 et la N1 au gré des décisions de la DNCG. [Ce club] mérite tout autant [que Bordeaux] le respect en étant notamment le plus grand club français en nombre de licenciés ! »

Thierry Gomez avance deux raisons à cette solidarité envers le dernier 14e (sur 18) du dernier National. La première : « respecter la nouvelle dimension de notre championnat, non reconnu à sa juste valeur » malgré son « plateau exceptionnel » et le fait qu’il soit, selon lui, « un championnat qui est professionnel, même s’il n’en porte pas officiellement le nom ». La deuxième : « faire preuve d’équité et de solidarité » envers le GOAL FC, insistant sur le fait que le National a « subi » pendant deux saisons pour assurer le passage de la Ligue 1 et la Ligue 2 à 18 clubs.

Merci Thierry.

Menacé par des supporters, le président du FC Rouen jette l’éponge