Le président de Naples révèle avoir approché Luis Enrique

Garcia et Enrique sont rhabillés pour l’hiver.

Habitué des sorties explosives, Aurelio De Laurentiis s’est montré fidèle à lui-même lors d’une intervention à l’université Luiss de Rome, où il s’est exprimé sur les cas Rudi Garcia et Luis Enrique. Et avec une sixième place au classement et un début de saison décevant, on peut dire que le technicien français paye les pots cassés : « Ce n’est pas une bonne période pour le manager Rudi Garcia. Lorsque vous décidez de prendre un coach qui ne connaît plus le football italien, ça peut arriver. » Quant à la question d’un potentiel licenciement, le Napolitain ne veut pas aller trop vite en besogne : « Je prendrai la meilleure décision au bon moment. Je ne peux pas me laisser influencer par les fans. Toute décision hâtive est mauvaise. »

S’il pense de nouveau son équipe capable de lutter pour le Scudetto cette saison, sans dire si ce sera avec Garcia, De Laurentiis révèle avoir approché deux autres techniciens durant l’été. Deux coachs ayant d’ailleurs trouvé un banc pour la saison : Thiago Motta et Luis Enrique. Si le premier « n’avait pas envie de remplacer Spaletti », le deuxième a cédé aux sirènes du Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour De Laurentiis, compte tenu du début de saison des Parisiens : « Je peux vous dire que j’ai appelé Luis Enrique en juin, mais par chance, Luis a voulu rejoindre Paris. Regardez ces résultats à Paris actuellement ! » Pas certain qu’il ait regardé tous les matchs du club de la capitale cette année.

Une réponse de Luis Enrique et on sort le popcorn.

