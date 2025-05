Le président de Naples très confiant sur la venue de Kevin De Bruyne

Le transfert de l’été ?

Alors que le mercato estival n’a toujours pas ouvert ses portes, le Napoli semble déjà tenir une première recrue plutôt sexy. En effet, Kevin De Bruyne devrait rejoindre le récent champion d’Italie si l’on se fie aux annonces de son président Aurelio De Laurentiis.

Depuis le début de l’après-midi de ce lundi, joueurs et staff défilent en bus dans les rues de Naples pour célébrer le deuxième Scudetto remporté en trois ans. Interrogé à la volée sur l’arrivée du Belge, le dirigeant napolitain répond.

En bonne voie, mais…

« Je sais qu’il aurait déjà acheté une villa magnifique. Ce matin, je l’ai eu en visioconférence avec sa femme et son fils : un triplé fantastique », lâche-t-il pour la chaîne de télévision italienne TG2. Une future signature que confirme Giovanni Manna, le directeur sportif du club : « On travaille depuis longtemps pour De Bruyne, on est sur le point de franchir la ligne d’arrivée. »

Une venue de la légende mancunienne bientôt à l’ordre du jour, mais pas encore officielle à 100%. « Non, nous ne pouvons pas encore le dire tant que nous n’avons pas quelque chose d’écrit noir sur blanc. Tant que les contrats ne sont pas signés, nous devons être prudents », continue le président des Azzurri. Entré en jeu en fin de partie contre Fulham ce dimanche (0-2), Kevin De Bruyne a fait ses adieux au club qui l’a vu grandir entre 2015 et 2025.

