Le président de la Ligue Paris-Île-de-France démissionne du comex de la FFF

Les têtes tombent.

Dans le grand flou qui entoure l’avenir de la FFF, une première décision forte a été annoncée par l’un des membres du comex. Il s’agit de Jamel Sandjak, le président de la Ligue Paris-Île-de-France, qui a pris la décision de démissionner du comité de la fédération. Le dirigeant devance donc une éventuelle décision lors d’une réunion cruciale prévue mardi 28 février. Dans un communiqué transmis à l’AFP ce jeudi soir, Sandjak justifie sa décision. « Élu pour participer à un projet collectif, je ne peux, aujourd’hui, que faire le constat de notre impuissance à nous projeter vers les défis de demain. »

Longtemps opposant de Noël Le Graët, Sandjak avait fini par trouver un accord avec le président de la FFF pour intégrer le comex et rester dans le cercle décisionnel du football français. Ce n’est donc pas si étonnant de le voir lâcher l’ancien président de Guingamp, qui « ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français » selon lui. D’après Le Parisien, ce départ serait d’ailleurs la première étape d’un plan qui le mènerait à se présenter pour prendre la relève au poste de président de la FFF en 2024. En attendant, la pression s’accentue sur le reste du comité, qui va se réunir à titre exceptionnel ce vendredi pour statuer sur le cas Florence Hardouin.

À qui le tour ?