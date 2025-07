Le Portugal, le FC Porto et Liverpool rendent hommage à Diogo Jota et André Silva

Après le décès tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva dans un accident de voiture ce jeudi, les hommages commencent déjà à fuser dans le monde du football.

Le Portugal, tout juste vainqueur de la Ligue des nations avec le défunt Red dans son effectif, a rapidement réagi après l’annonce de la mort du footballeur. « Bien au-delà du joueur exceptionnel qu’il était, avec près de 50 sélections en équipe nationale A, Diogo Jota était une personne remarquable, respectée par ses coéquipiers comme par ses adversaires, dotée d’une joie de vivre contagieuse et véritable figure au sein de sa communauté, a décrit la Seleção sur ses réseaux sociaux. Nous avons perdu deux champions. La disparition de Diogo et d’André Silva est une perte irréparable pour le football portugais, et nous ferons tout, chaque jour, pour honorer leur mémoire. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le Portugal souhaite une minute de silence avec le match de l’Euro féminin

Porto, ancien club des deux frères, s’est également exprimé sur le drame en quelques lignes dans la foulée de la sélection nationale. « C’est avec stupeur et une profonde tristesse que nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo Jota et de son frère André Silva, qui fut également l’un de nos joueurs dans les équipes de formation. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Liverpool, qui avait acheté le Portugais de 28 ans en 2020, a également communiqué sur le décès, tout en restant très sobre. « Liverpool est dévasté par le décès de Diogo Jota. Le club ne fera pas d’autres commentaires pour le moment et demande à respecter la vie privée de la famille de Diogo et d’André. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le Portugal a fait une demande à l’UEFA, afin « qu’une minute de silence soit observée ce jeudi, avant le match de notre sélection face à l’Espagne, dans le cadre de l’Euro féminin ».

Deux internationaux français rejoignent l’AS Cannes