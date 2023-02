Le Milan assure le minimum à Monza

AC Monza 0-1 AC Milan

But : Junior Messias (31e) pour les Rossoneri

Le Piolismo n’est pas mort.

Après avoir retrouvé sa confiance mardi suite à son succès en Ligue des champions face à Tottenham, l’AC Milan retrouvait donc le championnat ce samedi avec un déplacement d’une vingtaine de kilomètres pour affronter la belle Monza, invaincue en 2023 en Serie A. Un derby lombard qui a tourné en faveur des Rossoneri avec un court, mais précieux succès (1-0).

Pourtant, c’est bien Monza qui s’est montré le plus dangereux dès les premières minutes avec deux occasions de Ciurria puis de Petagna, renvoyées par Tătărușanu. Le Milan a ensuite pris le contrôle du match, sans être flamboyant et avec un manque de justesse technique, faisant tout de même passer un premier frisson dans l’U-Power-Stadium avec une frappe de Rafael Leão sur le montant gauche de Di Gregorio (19e). Face à un bloc bas, les hommes de Pioli ont finalement trouvé la faille à la demi-heure de jeu sur une frappe de Junior Messias à l’entrée de la surface (1-0, 31e).

De retour sur la pelouse après la pause, les Milanais ont fait en sorte de sécuriser ce résultat, alors que Théo Hernandez a manqué la balle du break à l’heure de jeu. Face à un Milan ronronnant, Monza a décidé d’accélérer le rythme dans les vingt dernières minutes. Ciurria a même fracassé lui aussi le poteau (73e), mais le bloc rouge et noir n’a pas craqué, à l’image d’un trio Kalulu-Thiaw-Tomori sérieux et infaillible permettant à leur équipe de résister dans une fin de partie délicate. Et voilà un succès qui permet aux Rossoneri de prendre provisoirement la troisième place et de rappeler le goût défaite à cette enquiquinante formation de Monza.

Un revers qui sera très certainement plus doux que les autres pour Berlusconi et Galliani.

AC Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio – Marlon, Pablo Marí, Marlon (Gytkjaer, 71e) – Birindelli (Carboni, 59e), Pessina, Rovella (Sensi, 70e), Ciurria – Mota (Valoti, 83e), Caprari – Petagna (Machín, 59e). Entraîneur : Raffaele Palladini.

AC Milan (3-4-2-1) : Tătărușanu – Kalulu, Tomori, Thiaw – Hernández, Tonali, Krunić (Bakayoko, 83e), Messias (Saelemaekers, 64e) – Leão (Rebić, 79e), Díaz (De Ketelaere, 64e) – Origi (Giroud, 64e). Entraîneur : Stefano Pioli.