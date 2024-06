Le journaliste Olivier Ménard revient pour la première fois sur son agression

Violemment agressé à son domicile d’Issy-les-Moulineaux le 10 juin dernier, Olivier Ménard, qui présentera à nouveau son émission L’Équipe du soir ce jeudi, est revenu pour la première fois sur les événements lors d’une interview pour son média. Touché au front et au genou après avoir été roué de coups, le journaliste a eu 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

« Je n’ai rien de cassé, c’est le principal. […] Je me dirige vers le deuxième digicode et là, je sens une ombre qui se rue sur moi et m’enchaîne des gauches et des droites en pleine gueule. Bim, bam boum. Ensuite, on tombe par terre et là, c’est la sidération, a rejoué le présentateur de 53 ans. J’étais un peu comme spectateur de la scène. Mais mon agresseur voulait me tuer. À un moment, il passe un peu derrière moi et veut me faire des guillotines, me rompre les vertèbres cervicales. Là, le fait de faire du sport tous les jours m’a beaucoup aidé. J’arrive à maîtriser sa force, à le contrer. » Après avoir déclaré qu’il ne connaissait pas son agresseur, Olivier Ménard a poursuivi : « J’aimerais revoir ce monsieur, être confronté à lui : “Maintenant, explique-moi !” Depuis l’agression, j’ai le petit vélo qui tourne dans la tête. » Une plainte a été déposée par le journaliste, l’enquête est toujours en cours.