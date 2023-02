Le gardien du Séville FC agressé par un supporter en plein match 

Le fameux kick and rush.

Ce jeudi lors du barrage retour de Ligue Europa entre Séville et le PSV Eindhoven, un supporter néerlandais s’en est violemment pris au portier sévillan, Marko Dmitrović. Ambitieux de sa part de venir embêter le Serbe de près d’1,90m qui a dû se défendre seul, à cause de stadiers à la ramasse. « Il m’a poussé par-derrière et a essayé de me frapper, raconte le portier au micro de Movistar. Il a réussi à me toucher, mais j’ai réussi à riposter. J’espère qu’ils le puniront pour l’exemple. J’ai été décontenancé, je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre. »

A PSV supporter fought Sevilla keeper Marko Dmitrovic, and the keeper won.pic.twitter.com/7v7dB131uT — Balls.ie (@ballsdotie) February 24, 2023

Malgré la défaite (2-0), l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli s’est qualifiée après son succès (3-0) au match aller, à domicile.

En même temps, il a une belle tête de CRS, Marko Dmitrović.