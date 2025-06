Retailleau attaque, Léaument défend (ou l'inverse)

Pas de gamos ni de féfé sur les Champs samedi soir, pour le plus grand malheur de SCH.

La soirée de fête à Paris a pris une tournure violente. Alors que le bilan provisoire recense deux morts et 559 interpellations dans toute la France, de nombreuses personnalités politiques ont réagi. Le député La France insoumise Antoine Léaument s’est rendu sur l’avenue des Champs-Élysées. L’élu de l’Essonne a publié deux courtes vidéos de la situation après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions et a fustigé la politique du maintien de l’ordre du ministère de l’Intérieur. « Nouvelle opération de gazage, voilà… Toute la fumée que vous voyez là, c’est des lacrymos. C’est irrespirable… À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c’est très dangereux. Voilà ce que fait Monsieur Retailleau en guise de maintien de l’ordre ! Empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées juste célébrer une victoire. Et après, il va aller se plaindre sur les plateaux télé du fait qu’il a des mouvements de foule. »

Plus tôt dans la soirée, Bruno Retailleau avait dénoncé le comportement de certains « barbares venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l’ordre », ajoutant : « Il est insupportable qu’il ne soit pas envisageable de faire la fête sans craindre la sauvagerie d’une minorité de voyous qui ne respectent rien. »

Bruno Retailleau organise le chaos à coup de gaz lacrymogènes aux Champs-Élysées. Le barbare, c’est lui. pic.twitter.com/Wo7xP2BznW — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) May 31, 2025

La joute verbale avec le ministère de l’Intérieur s’est poursuivie dans la matinée. Bruno Retailleau a tancé le député en repostant un post de son collègue Les Républicains François-Xavier Bellamy : « Plusieurs milliers de délinquants pillent des magasins, détruisent ce qu’ils trouvent, agressent des policiers et des pompiers. Mais pour Antoine Léaument, le problème vient des forces de l’ordre, et de Bruno Retailleau qui refuse de céder face à la violence… Jusqu’où ira LFI pour séduire sa clientèle ? »

Le député insoumis a rétorqué : « Je n’ai aucune haine de la police. Je pose des questions légitimes sur l’usage qui est fait du lacrymogène sur un rassemblement pacifique. Mon problème n’est pas les policiers : c’est le ministre de l’Intérieur. Pourquoi un tel usage du lacrymogène ? »

Dans lacrymogène, il y a gène.

