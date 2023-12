Le coup de gueule de l’ESA Linas-Monthlery

Les enfants punis à cause des parents.

Pensionnaire de National 3, l’ESA Linas-Monthlery, modeste écurie d’Essonne, tape du poing sur la table. Le club a annoncé l’annulation de tous les entraînements de l’école de foot, prévu lundi et mardi prochains. « Ces annulations ont pour but de sensibiliser les parents et enfants face à ces comportements inadmissibles », justifie le club. La raison de tout cela ? L’agression physique d’un coach lors de l’entraînement des U9 de vendredi soir. Oui, oui : des U9.

U9 ! Un jour ça se tirera dessus. Je pense vraiment ce que je dis. pic.twitter.com/Y2WHDZRPxA — Mohamed (@MohaBezzouaoui) December 2, 2023

« Nous constatons une recrudescence d’agressions verbales ainsi que l’agressivité de certains parents à l’égard de nos éducateurs », regrette le président du club, Michael Bertansetti, dans un communiqué.

