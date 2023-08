Le championnat saoudien sera diffusé sur Canal+

Posez-vous sur le canapé et attendez vendredi.

Devenue populaire en un été, la Saudi Pro League a évidemment attiré les diffuseurs français. Après l’arrivée remarquée de Cristiano Ronaldo en décembre dernier, ce sont Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Seko Fofana qui ont suivi le Portugais durant le mercato estival actuel. Pour suivre les rencontres entre ces joueurs qui ont fait le bonheur du football européen, il faudra être abonné à Canal+. Le groupe a remporté l’offre qui permet de diffuser trois matchs par journée sur les chaînes Canal+ Foot, Canal+ Sport 360 ou Foot+ pour les deux prochaines années.

Le premier match de la saison du championnat saoudien se déroule ce vendredi, en opposant Al-Ahli et Alhazem. Cette rencontre, où il sera possible de voir Roberto Firmino, Édouard Mendy ou Riyad Mahrez, sera diffusée sur Canal+ Foot. Le lundi suivant, les matchs Al-Raed – Al-Ittihad et Al-Ettifaq – Al-Nassr sont prévues sur Canal+ Sport 360. Les abonnés pourront regarder, entre autres, Cristiano Ronaldo, Fabinho ou Jordan Henderson. Pour le moment, il faut encore parler en termes d’individualités, mais c’est sûrement pour ça que les rencontres ont trouvé de tels diffuseurs.

Attention à ce que le match de National chaque lundi ne soit pas décalé encore plus tôt pour faire une place aux rencontres saoudiennes.

